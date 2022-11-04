"وول ستريت جورنال": دول الغرب اتفقت على شروط تطبيق سقف أسعار النفط الروسي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر لها، إن الولايات المتحدة اتفقت مع حلفائها على حالات تطبيق سقف الأسعار بالنسبة للنفط الروسي.

وأضاف أحد المصادر: "قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن كل شحنة من النفط الروسي المنقولة عن طريق البحر ستخضع لسقف سعر فقط عند بيعها لأول مرة إلى مشتر على البر، مما يعني أن هذا النفط لن يخضع للسقف مجددا عند بيعه مرة ثانية".

تم طرح فكرة فرض حد لسعر موارد الطاقة الروسية، خلال قمة مجموعة الدول السبع في يونيو. ووفقا لذلك يجب أن يسري تنفيذ سقف السعر على النفط في ديسمبر، وعلى المنتجات النفطية في فبراير، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الغاز حتى الآن.

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من جانبها، اقترحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، تحديد سقف سعر للنفط الروسي عند حدود 60 دولارا للبرميل.

وعند تعليقه على هذه المبادرة الغربية، قال الرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تقوم بتصدير أي شيء للخارج إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها الخاصة.

المصدر: نوفوستي