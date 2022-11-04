طهران: مستثمرون قطريون مستعدون لإنشاء ميناء ذكي مشترك في بوشهر

أعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية أن المستثمرين القطريين مستعدون لإنشاء ميناء ذكي مشترك في بوشهر، وأوعز أمير قطر بأن يكون ميناء الرويس القطري سوقا للتواصل مع إيران.

وقال محسن رضائي في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية لمحافظة بوشهر: "إنهم جاهزون في ميناء الرويس بقطر لبناء مستودعات كبيرة بحيث يمكن تخزين البضائع المصدرة من بوشهر في هذه المستودعات وتوزيعها في الخليج".

وأكد أن "القطريين مستعدون للتعاون في مجال تربية المواشي وتأسيس شركات الإنتاج الصناعي للحيوانات في بوشهر وتصدير منتجات حيوانية".

وفي إشارة إلى تشكيل سوق اقتصادية لإنتاج وتصدير البضائع الإيرانية في المنطقة، قال رضائي إن "الأراضي الإيرانية والقوى العاملة والاستثمارات القطرية يمكن أن تشكل سوقا اقتصاديا كبيرا لإنتاج وتصدير البضائع الإيرانية في المنطقة والعالم".

المصدر: irna