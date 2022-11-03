"بلومبيرغ": ماسك يستهل عمله في "تويتر" بإلغاء العطلات الإضافية

ذكرت "بلومبرغ" أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الذي استحوذ مؤخرا على "تويتر"، ألغى أيام عطلة إضافية اعتاد عليها موظفو الشركة، في إطار تغييرات أوسع ينوي إحداثها.

وفقا للمصادر، حصل موظفي تويتر على يوم عطلة شهري إضافي أثناء جائحة فيروس كورونا. ترى الوكالة أن قرار إلغاء عطلة نهاية الأسبوع هذه يقدم علامة إضافية على نية ماسك عدم التسامح مع "ثقافة نظام الشركة" السائد حاليا في تويتر. وفقا للوكالة، يخطط ماسك أيضا لإلغاء خيار العمل عن بعد.

قبل أيام قليلة، أنهى ماسك عملية الاستحواذ على "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار. ووعد بتغيير السياسة التحريرية للشبكة الاجتماعية، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب الرقابة الصارمة، وإنشاء مجلس للإشراف على المحتوى، ولكن لحين بدء عمل هذا المجلس، تعهد ماسك بعدم المسارعة باتخاذ قرارات جذرية بشأن السياسة التحريرية واستعادة الحسابات المحظورة.

المصدر: ريا نوفوستي