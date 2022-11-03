"المركزي الأوروبي": الركود المحتمل لن يكفي لكبح التضخم في منطقة اليورو

أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى أن الركود الذي يلوح في أفق منطقة اليورو لن يكفي لكبح الأسعار، فيما يواصل المركز الأوروبي رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وخلال منتدى نظمه بنك ليتوانيا في ريغا، أعلنت لاغارد أن سيناريو "ركود متواضع" في منطقة اليورو ممكن في مطلع 2023، لكن "لا نعتقد أن هذا الركود سيكون كافيا لكبح التضخم".

وبعد أن رفع "المركزي الأوروبي" معدلات الفائدة بما مجموعه 2 في المئة، منذ يوليو الماضي، والتي كانت عند مستوى منخفض تاريخيا، يعتزم مواصلة الزيادات بهدف إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المئة، في حين يبلغ حاليا أكثر من 10 في المئة.

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وحذر "المركزي الأوروبي" في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بالارتفاع السريع لأسعار الفائدة، بعد أن رفع "المركزي الأميركي" أسعار الفائدة الأربعاء إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 15 عاما، ويخطط لمواصلة زيادتها.

وقالت لاغارد، وهي الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي: "يجب أن نحرص على بعضنا البعض ويجب أن نتنبه من الهبوط وإعادة الارتفاع المحتملين" في حركة أسعار الفائدة. وأضافت: "أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يدرك ذلك أيضا".

المصدر: "أ ف ب"