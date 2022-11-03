أسعار الغاز في أوروبا تقفز!

ارتفعت العقود الآجلة للغاز في أوروبا اليوم الخميس، بنسبة 9% وصعدت فوق مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 11:33 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 9.3% إلى 1405.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويأتي صعود أسعار الغاز مع اقتراب موسم الشتاء وتعاني الأسواق الأوروبية من تقلبات في ظل اضطرابات في إمدادات الغاز من روسيا بسبب العقوبات الغربية وتعطل "السيل الشمالي-1" جراء عملية تخريبية.

المصدر: RT + نوفوستي