أردوغان: سنكمل بناء خط الأنابيب البري لنقل الغاز من البحر الأسود هذا الشهر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستكمل في نوفمبر الحالي بناء خط الأنابيب البري الذي سينقل الغاز الطبيعي المستخرج من حقل صقاريا بالبحر الأسود.

وقال أردوغان في لقاء تلفزيوني أمس الأربعاء، إن "شركة بوتاش التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، ستكمل خط الأنابيب البري لربط الغاز بالمنظومة الوطنية هذا الشهر".

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وكشف أردغان عن إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا في البحر الأسود، حيث قال: "مع 110 مليارات متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي، يصل إجمالي الاحتياطات المكتشفة في البحر الأسود إلى 650 مليار متر مكعب".

وفي منتصف يونيو أطلقت تركيا أول أنبوب في البحر، سيتم من خلاله نقل الغاز الطبيعي من حقل صقاريا إلى اليابسة.

وكتبت صحيفة "الصباح" في وقت سابق أن تركيا ستستثمر نحو عشرة مليارات دولار في مشروع لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود.

ويبلغ الطول الإجمالي للجزء البحري من خط أنابيب الغاز من الحقل إلى ميناء فيليوس 155 كيلومترا، ووفقا للخطط، ستصل أول دفعة من الغاز منه إلى تركيا في 2023.

وحسب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، فإن قيمة احتياطات الغاز المكتشف في البحر الأسود تبلغ 400 مليار دولار.

المصدر: وسائل إعلام تركية