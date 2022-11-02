سبيربنك يبيع حصته في مجموعة Fortenova الكرواتية لمستثمر إماراتي

أعلن مصرف سبيربنك الروسي عن بيع 43% من حصته في مجموعة Fortenova الكرواتية، للمستثمر الإماراتي سيف القتيبي.

وبحسب سبيربنك فإن القتيبي، يمتلك عقارات وشركات تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتعتمد استثماراته على تنوع الصفقات ورأس المال الخاص.

وتعتبر Fortenova Group من الشركات الكرواتية الرائدة في مجالات الإنتاج والتجارة الغذائية، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة زاغرب.

في العام 2019، استحوذت Sberbank Group على 40% من أصول شركة Fortenova Group Topco التابعة لمجموعة Fortenova Group ، والتي تدار من قبل شركة Agrokor التي تعتبر كبرى الشركات الكرواتية في مجال تجارة الأغذية.

وفي ربيع عام 2021، رفع سبيربنك حصته في Fortenova الكرواتية، إلى 34%، بالاستحواذ على 4% من أسهم الشركة مقابل 18.5% من أسهم مجموعة Mercator التي تعتبر كبرى المتاجر السلوفينية.

وفي أبريل 2017 ، استحوذت الحكومة الكرواتية على حصة كبيرة من أسهم مجموعة Fortenova بسبب الديون، وشرعت بإعادة هيكلتها، وحاول سبيربنك الاستحواذ على 1.13 مليار يورو من ديون المجموعة.

المصدر: تاس