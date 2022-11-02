الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ليصل من 3.75% الى 4%.

ووفقا لبيان البنك: "تهدف لجنة السوق المفتوحة إلى تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والتضخم بنسبة 2% على المدى الطويل. ودعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية من 3.75% الى 45".

أوضح الاحتياطي الفيدرالي، أنه من المناسب زيادة النطاق المستهدف للسعر الأساسي.

المصدر: تاس