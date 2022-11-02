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الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

مال وأعمال

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
AP Patrick Semansky
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أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ليصل من 3.75% الى 4%.

ووفقا لبيان البنك: "تهدف لجنة السوق المفتوحة إلى تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والتضخم بنسبة 2% على المدى الطويل. ودعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية من 3.75% الى 45".

أوضح الاحتياطي الفيدرالي، أنه من المناسب زيادة النطاق المستهدف للسعر الأساسي.

المصدر: تاس

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