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الرئيس الجزائري: قمة الجزائر شكلت محطة مهمة لتعزيز التضامن العربي

إعلان الجزائر: القمة العربية تؤيد قرار "أوبك+" لخفض الإنتاج

مال وأعمال

إعلان الجزائر: القمة العربية تؤيد قرار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أكدت الجزائر في إعلانها بخصوص القمة العربية أن القمة تدعم سياسة مجموعة "أوبك+"، التي تضم دول منتجة للنفط من داخل وخارج منظمة "أوبك"، في سوق الطاقة العالمية.

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وفي بيان صدر اليوم عن الدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية، قالت الجزائر إنها "تثمن السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف "أوبك+" من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس ضمن مقاربة اقتصادية تضمن حماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء".

وأعلنت مجموعة "أوبك+" في 5 أكتوبر الماضي قرار خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل، وذلك لدعم الأسواق في وقت تواجه فيه مخاطر من تراجع الطلب على الخام بسبب الأزمة الاقتصادية.

وخلف القرار حالة من التوتر بين واشنطن والرياض، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار "أوبك+".

فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الغرب، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.

المصدر: RT

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