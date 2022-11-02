رئيس الحكومة الروسي يعلن عن تحقيق رقم قياسي في الزراعة

حققت روسيا رقما قياسيا جديدا في حصاد الحبوب، حيث تم حصاد 150 مليون طن حتى الآن، وجاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في اجتماع حكومي، اليوم الأربعاء.

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وقال ميشوستين في الاجتماع: "أود لفت الانتباه إلى حقيقة أن الحصاد ينتهي في الوقت الراهن في جميع مناطق البلاد تقريبا. القطاع الزراعي يظهر نتائج ممتازة هذا العام. تم الوصول إلى رقم قياسي جديد للحبوب. تم بالفعل حصاد 150 مليون طن من الحبوب".

وأشار إلى أن هناك زيادة جيدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في جمع البطاطس (بطاطا) والخضروات والفاكهة وفول الصويا وبذور اللفت.

وشدد رئيس الوزراء الروسي على أن "مثل هذه النتائج هي أساس جيد لزيادة حجم الإنتاج الزراعي وزيادة مستوى الأمن الغذائي لروسيا". وأشار إلى أنه من أجل استكمال العمل الميداني في الخريف بنجاح يجب تزويد المزارعين بكل ما هو ضروري، مثل البذور والأسمدة والوقود.

المصدر: نوفوستي