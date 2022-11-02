نتائج استطلاع رأي.. انخفاض المؤيدين للعقوبات الروسية في المملكة المتحدة

أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث جرى في المملكة المتحدة انخفاض عدد البريطانيين الذين يؤيدون العقوبات ضد روسيا، التي تساهم في ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.

ووفقا لنتائج الاستطلاع فقد تراجع عدد البريطانيين المؤيدين من 73% في مارس 2022 إلى 41% في أكتوبر 2022.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 11.6% في أكتوبر 2022، حيث شهدت بعض السلع الأساسية مثل أكياس الشاي والحليب والسكر ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

وبشكل إجمالي ارتفعت الأسعار في المتاجر بنسبة 6.6% عما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، وهو رقم قياسي أيضا.

المصدر: RT