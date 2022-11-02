مصر تقدم عرضا لرجال الأعمال القطريين

كشف رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية عمرو ممدوح، ، تفاصيل اجتماعه مع رابطة رجال الأعمال القطريين.

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وأوضح أنه استعرض خلال الاجتماع مشروع مدينة الدواء، والمشاريع الاستثمارية المستقبلية، وإمكانية الجانب القطري للتعاون في الاستثمار بتلك المشاريع.

وأكد رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية، أن تلك المشاريع لاقت استحسانًا من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين، مضيفا أن هناك فريقًا من الطرفين سيعمل على دراسة تلك الفرص الاستثمارية بشكل أعمق، على أن يتم الإفصاح عنها بعد التوصل لاتفاق.

وفي وقت سابق، بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم، الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي بمصر.

وناقش الاجتماع أوجه التعاون في عدد من المشروعات الصحية التي أنجزتها الدولة بمختلف المحافظات وفرص الاستثمار الواعدة بها، مشيرًا إلى أن الوزير استعرض عددًا من نماذج الشراكة المقترحة للتعاون في مجال الاستثمار.

كما ناقش الجانبان سبل توجيه الفرص الاستثمارية لسد الفجوات، وذلك بناءً على الخرائط الصحية لوضع تصورات ومقترحات لتلك الفرص، حيث أطلع الوزير الوفد القطري على الخريطة الصحية لمصر، وما تضمه من منشآت طبية وإمكانيات كل منشأة، ومناطق توزيعها، وكذلك نتائج المسح الصحي للأمراض بجميع المحافظات والذي تم من خلال مبادرات الصحة العامة، للوقوف على التخصصات الطبية التي يحتاجها المواطنين في مختلف المحافظات.

المصدر: القاهرة 24