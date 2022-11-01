إيلون ماسك يعلن عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للحسابات الموثقة في "تويتر"

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع "تويتر" عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة.

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وعلى حسابه في "تويتر، كتب ماسك: "القوة للناس! أَزرق مقابل 8 دولارات شهريا"، في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر قرب الحسابات الموثقة.

وأشار إلى أن الخطة الجديدة ستقلب "نظام اللوردات والفلاحين الحالي" وتخلق مصدرا جديدا لإيرادات المنصة.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

المصدر: RT