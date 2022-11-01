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إيلون ماسك يعلن عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للحسابات الموثقة في "تويتر"

مال وأعمال

إيلون ماسك يعلن عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للحسابات الموثقة في
AFP
إيلون ماسك
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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع "تويتر" عن رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة.

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وعلى حسابه في "تويتر، كتب ماسك: "القوة للناس! أَزرق مقابل 8 دولارات شهريا"، في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر قرب الحسابات الموثقة.

وأشار إلى أن الخطة الجديدة ستقلب "نظام اللوردات والفلاحين الحالي" وتخلق مصدرا جديدا لإيرادات المنصة.

المصدر: RT

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