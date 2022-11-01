الكشف عن مجموع صادرات وواردات العراق لشهر أكتوبر

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مجموع صادرات وإيرادات البلاد من بيع النفط في شهر أكتوبر الماضي.

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وبحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 104 ملايين و831 ألفا و120 برميلا، بإيرادات بلغت 9.258 مليار دولار.

وأشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أكتوبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 102 مليون و70 ألفا و427 برميلا ، أما من حقول كركوك (الشمال) عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و417 ألفا و893 برميلا.

كما أن معدل الكميات اليومية بلغت 3 ملايين و382 ألف برميل في اليوم، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 88.31 دولار.

المصدر: RT