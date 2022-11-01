من ينقذ سلة غذاء العرب؟.. خبير يكشف لـRT تفاصيل حول قمة الأمن الغذائي العربي في الجزائر

كشف الخبير الاقتصادي المصري، نادر نور الدين، عن تفاصيل هامة حول اجتماع القمة العربية التي تنعقد اليوم في الجزائر، المتضمن جدول أعمالها بحث الأمن الغذائي العربي.

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ويعاني العرب من تأثرهم بالأزمات العالمية وتوالي ارتفاع أسعار الغذاء وما تفرضه من تبعيات سياسية، لأنهم يستوردون 65%؜ من احتياجاتهم من الغذاء بتكلفة 100 مليار دولار، تضاعفت بعد الأزمة الغذائية الأخيرة.

وأوضح نور الدين أن السودان يزرع نحو 32 مليون فدان، منها 83%؜ زراعة على الأمطار ضعيفة الانتاجية، ويعلن أن لديه نحو 200 مليون فدان قابلة للاستثمار الزراعي، ولكن السودان يستورد 30%؜ من احتياجاته من الحبوب ويحصل على معونات غذائية كبيرة، وينبغي أن يكتفي ذاتيا أولا من الحبوب ليعلن للعالم العربي أنه يمكن أن يسد فجوتهم الغذائية، وأنه قدوة في الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وبالتالي عليه ان يساعد نفسه أولا.

وتابع: "يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي وهجوم المتمردين على أراضي المستثمرين أحيانا، كما وأن جذب الاستثمارات يحتاج استقرار أمني وتأمين مستقبل هذه الاستثمارات، وهناك مشكلة أخرى أن السودان يخصص الأراضي الزراعية للمستثمرين بدون بنية أساسية ويطلب منهم حفر الآبار وشق الترع والمصارف وتمهيد الطرق وأحيانا تكون أراضي تحتاج إلى الاستصلاح والتحسين المكلف".

وأشار إلى أنه يفضل لجذب الاستثمارات العربية الزراعية أن تكون في الأراضي زراعات مروية تصل إليها المياه طوال العام، وليست أمطارا صيفية فقط،، ومفترض لجذب الاستثمارات أن تكون الأراضي الزراعية جاهزة للاستثمار الزراعي.

ونوه بأن هناك أيضا ضعفا في الإجراءات اللوجيستية، وأن شحن وتصدير المنتج الزراعي يأخذ وقتا كبيرا أكبر من المفترض لتسهيل الاستثمار.

وتساءل في النهاية: "هل يستمر العرب في الاعتماد على البورصات العالمية في استيراد غذائهم، أم تذهب الاستثمارات إلى بلدان أخرى تتمتع بالوفرة الزراعية في أسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية لسهولة الاجراءات اللوجستية وسرعة نقل الغذاء إلى بلادهم ووفرة المياه والتربة الخصبة؟".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم