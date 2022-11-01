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البورصة المصرية تحقق أرباح كبيرة رغم ارتفاع الدولار

مال وأعمال

البورصة المصرية تحقق أرباح كبيرة رغم ارتفاع الدولار
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شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، آخر جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% إلى مستوى 11401.79 نقطة.

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ووصلت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 6.5 مليار جنيه، مسجلة في الوقت الحالي 771.299 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد"، بنسبة 0.31%، إلى مستوى 3285.64 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة "متساوي الأوزان إيجي إكس 50"، بنسبة 0.24% عند مستوى 2070.29 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 334.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 146.2 مليون سهم عبر تنفيذ 14.603 صفقة، فيما جرى التداول على 182 سهما، ارتفع منها 55 سهما، فيما انخفض 16 سهم و93 دون تغيير.

وقال حسام عيد، خبير أسواق مال، إنَّ استقرار المؤشر الرئيسي للبورصة نجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 11400 نقطة، بدعم من استمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة أمس الاثنين، على ارتفاعات جماعية ومكاسب بلغت نحو 13.4 مليار جنيه.

المصدر: الوطن

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