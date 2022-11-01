مصر تنفق مليارات الجنيهات على مرافق العاصمة الجديدة

قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لجديدة في مصر، خالد عباس، إنه لم يتم التأخر في الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن المشروع يعمل وفق منظومة متكاملة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه سيتم تجهيز طرق خاصة لدخول وخروج الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه بداية من شهر يناير المقبل سيتم انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة على أن يكتمل انتقال الحكومة مع أبريل 2023.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن عدد موظفي الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية خلال العام المقبل يبلغ نحو 35 ألفًا، وجاري إجراء الاختبارات، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم إعادة طرح أراضي على المطورين بداية من العام المقبل.

وأوضح عباس أن الفترة المقبلة ستشهد دخول جهات كبرى في مشروعات بالمشاركة مع شركة العاصمة الإدارية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أنه تم منح بعض التيسيرات للمطورين العقارين بسبب الظروف التي شهدها العالم مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث تمت جدولة بعض مديوينات الشركات.

ولفت المهندس خالد عباس إلى أن العاصمة الإدارية مدينة ذكية ويتوفر بها كل خدمات المرافق، وتتم إدارتها من خلال مركز تحكم، مشيرا إلى أن شركة العاصمة تتعاقد مع شركات أجنبية من أجل إدارة العاصمة الإدارية الجديدة بشكل يكون على أعلى مستوى.

وأوضح عباس، أن ما تم إنفاقه على مرافق العاصمة الإدارية الجديدة يتجاوز 80 مليار جنيه، ويبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص 300 مليار جنيه في العاصمة الإدارية ممثلة في نحو 400 شركة، لافتا إلى أن شركة العاصمة الإدارية خاصة تملكها الدولة، ويتم تأجيرها للدولة والأرباح تعود للدولة مجددًا، لافتا إلى أن الشركة تحقق أرباحا منذ نشأتها ويتم إعلان ميزانيتها.

المصدر: القاهرة 24