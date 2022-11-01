ارتفاع ملحوظ في التجارة بين روسيا وإيران

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران بنسبة 36.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022.

وجاء تصريح نوفاك خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي، ووفقا له فإن حجم التجارة بين البلدين بلغ في الفترة المذكورة مستوى 3.3 مليار دولار.

وقال نوفاك: "وفقا لنتائج ثمانية أشهر من هذا العام زاد حجم التبادل التجاري (بين روسيا وإيران) بنسبة 36.4% وبلغ 3.3 مليار دولار".

وأعرب المسؤول عن ثقته في أن حجم التجارة سيصل قريبا إلى 4 مليارات دولار، إذ أنه ينمو "بوتيرة قياسية".

كذلك أشار نوفاك إلى أن روسيا وإيران ناقشتا تبادل إمدادات النفط والغاز بينهما، وذلك في إطار عمل اللجنة الحكومية الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي.

واستضافت عاصمة جمهورية الشيشان الروسية غروزني اليوم اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

المصدر: برايم + نوفوستي