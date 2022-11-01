مطار بريطاني يغلق أبوابه وسط ارتفاع تكاليف التشغيل

أقلعت الرحلة الأخيرة من مطار دونكاستر شيفيلد البريطاني، الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيغلق بشكل نهائي اعتبارا من 31 أكتوبر، بسبب نقص الإيرادات الكافية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وأقلعت الرحلة الأخيرة يوم السبت، ووصلت إلى كاتوفيتشي في بولندا الساعة 10:55 مساء، على الرغم من أن عددا من الرحلات الأخرى ستستمر في الهبوط في المطار حتى 4 نوفمبر.

وقالت مجموعة بيل، المالكة للمطار، إنه لم يعد قابلا للعمل بسبب "نقص الإيرادات الكافية وارتفاع تكاليف التشغيل".

وتظاهر مئات الأشخاص الأسبوع الماضي لإبقاء المطار مفتوحا، بعد إطلاق حملة تواقيع لإبقائه مفتوحا، والتي جمعت أكثر من 100000 توقيع.

هذا وسيؤثر الإغلاق على آلاف الرحلات الجوية سنويا.

وقالت شركة Cirium لتحليلات الطيران، إن المطار احتل المرتبة 26 بين أكبر المطارات في المملكة المتحدة، حيث سجل 4609 رحلات في عام 2019. كما تم التصويت عليه كأفضل مطار في المملكة المتحدة.

وتأثر المطار بشدة خلال جائحة كورونا عام 2020، وحذر الخبراء من أن المطارات الأصغر قد تضطر إلى الإغلاق نهائيا.

المصدر: The Sun