شتاء 2022 سيكون أسوأ مرتين على جيوب البريطانيين

سيواجه العديد من المقيمين في المملكة المتحدة مصاعب مالية خطيرة هذا الشتاء إذ سيتعين عليهم دفع ضعف ما دفعوه مقابل الطاقة في شتاء العام الماضي.

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وجاء ذلك بحسب ما قاله، جون بيتيغرو، الرئيس التنفيذي لشبكة الكهرباء الوطنية في المملكة المتحدة، وأشار إلى أن الشتاء الراهن سيكون أسوأ على البريطانيين من حيث التكاليف، على الرغم من وضع حد أقصى لفاتورة الطاقة السنوية عند 2500 جنيه إسترليني.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن بيتيغرو قوله: "حتى مع سقف السعر، هذا ضعف ما اعتاد الناس على دفعه مقابل الطاقة. لذا فإن بعض الناس سيواجهون حتما مصاعب (مالية)".

وللمقارنة فإن متوسط ​​فاتورة الطاقة السنوية في العام الماضي كانت عند مستوى 1277 جنيها إسترلينيا، أي نحو نصف فاتورة الوقت الراهن. حتى الخصم البالغ 400 جنيه إسترليني لا يمكن أن يعوض الفارق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ويرى بيتيغرو أنه بعد الانتهاء من تجميد الحسابات على الحكومة البريطانية تطوير نظام أكثر فاعلية لدعم السكان وإدخال "شيء مثل التعرفة الاجتماعية".

المصدر: نوفوستي