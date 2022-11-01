ارتفاع أسعار النفط مع ضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع الدولار وبدعم من ارتفاع توقعات الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 11:14 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.76% إلى 88.05 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.96% إلى 94.63 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفي سوق العملات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.59% إلى 110.86 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ