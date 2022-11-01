 
مباشر

إطلاق تداول عملات جديدة في بورصة موسكو

مال وأعمال

إطلاق تداول عملات جديدة في بورصة موسكو
Sputnik
صورة من الأرشيف - بورصة موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u35p

اطلقت بورصة موسكو اعتبارا من أمس الاثنين تداولات عملتين جديدتين أمام الروبل الروسي، وذلك في إطار استراتيجية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الصديقة لروسيا.

إقرأ المزيد
حجم التجارة بين روسيا والهند.. لصالح من يصب الميزان التجاري؟
حجم التجارة بين روسيا والهند.. لصالح من يصب الميزان التجاري؟

وأعلنت بورصة موسكو يوم الجمعة الماضي أنه اعتبارا من 31 أكتوبر الماضي (2022) سيبدأ تداول أزواج "السوم القرغيزي -  الروبل" و"السوموني الطاجيكي - الروبل".

وعلق مدير المشاريع الدولية بإدارة سوق الصرف الأجنبي في بورصة موسكو ديمتري بيسكولوف على ذلك قائلا: "في الأشهر الأخيرة اكتسبت روسيا شركاء يتزايد معهم حجم التبادل التجاري. وسيكون من المنطقي أن تبدأ روسيا بتداول الروبية الهندية والدرهم الإماراتي. لكن هذا لم يحدث بعد".

بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، اتجهت موسكو شرقا وبدأت بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركاء من آسيا مثل الهند والصين.

المصدر: Business FM

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا