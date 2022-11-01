"أرامكو" السعودية تعلن عن أرباح كبيرة

أعلنت "أرامكو" السعودية تحقيق زيادة بنسبة 39 بالمئة في أرباحها في الربع الثالث من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

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وذكرت الشركة النفطية العملاقة في بيان اليوم الثلاثاء أن "صافي الدخل بلغ 159,12 مليار ريال (42,43 مليار دولار) للربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع 114,09 مليار ريال سعودي (30,43 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2021".

وأشارت إلى أن "الزيادة في صافي الدخل مدفوعة بشكل أساس بارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة".

وأشاد رئيس "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر بـ"الأرباح القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية" التي ارتفعت من 28,7 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي إلى 45 مليار دولار في الربع الثالث للعام الحالي.

وقال: "مع تأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط الخام سيستمر في النمو لما تبقى من العقد الجاري، نظرا لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة".

وتعد "أرامكو"، ثاني أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة، بعد شركة آبل الأمريكية، حيث تقدر قيمتها بحوالى تريليوني دولار، وهي المصدر الرئيسي لعائدات المملكة.

المصدر:أ ف ب