انفراجة في أزمة البطاقة المصرفية الروسية "مير" في تركيا

ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية أن فنادق تركية تقوم بتثبيت أنظمة الدفع الروسية التي تسمح بقبول البطاقات المصرفية الروسية "مير" بالإضافة لبطاقات "فيزا" و"ماستركارد".

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وأشارت الصحيفة الروسية، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إلى أن 5 فنادق تركية تستقبل الآن بطاقات الدفع الروسية.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أر بي كا" الاقتصادي نقلا عن مصادر في القطاع المصرفي الروسي، أن بنكان روسيان كبيران يدرسان إمكانية تركيب أجهزة (الصراف الآلي) في الإمارات وتركيا لقبول البطاقات المصرفية الروسية "مير".

وتنص الخطة على أنه سيتم تثبيت الأجهزة في الفنادق والمتاجر الكبيرة، وبفضل هذه الخطوة لن يضطر السياح الروس إلى حمل النقود "الكاش" خلال سفرهم إلى الإمارات وتركيا.

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

المصدر: أر بي كا + تاس