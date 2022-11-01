كيف كان أداء أسواق الغاز الأوروبية في الفترة الماضية؟

انخفض سعر الغاز في أوروبا وفقا لنتائج شهر أكتوبر الماضي بأكثر من الثلث مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وبلغ نهاية الشهر الماضي 1246 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبحسب بيانات التداولات فقد أنهت العقود الآجلة للغاز تداولات 30 سبتمبر الماضي عند مستوى 1884 دولارا لكل ألف متر مكعب.

فيما أنهت العقود تداولات 31 أكتوبر الماضي عند 1246 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهو أقل بنسبة 34% مما كان عليه في نهاية الشهر السابق.

ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض أسعار الوقود الأزرق هو الطقس الدافئ بشكل غير طبيعي في المنطقة الأوروبية، الأمر الذي أدلى إلى تأخير بدء موسم التدفئة.

المصدر: تاس