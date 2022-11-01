أكثر شركة ربحية في روسيا

تصدرت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" في العام 2021 قائمة الشركات الأكثر ربحية في روسيا، وفقا لتصنيف أعدته مجلة "فوربس" الأمريكية.

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واستند تصنيف المجلة الأمريكية على بيانات الأرباح التي حققتها الشركات في عامي 2020 و2021، ووفقا لتصنيف "فوربس" فقد حققت "غازبروم" أرباحا صافية تبلغ 2.2 تريليون روبل في عام 2021.

كما تضمنت المراكز الثلاثة الأولى، مصرف "سبيربنك" الذي جاء في المركز الثاني بأرباح صافية قدرها 1.245 تريليون روبل، فيما جاء عملاق النفط الروسي "روس نفط" في المركز الثالث بأرباح وصلت العام الماضي إلى 1.012 تريليون روبل.

في حين احتلت شركة النفط الروسية "لوك أويل" المركز الرابع بأرباح 775.5 مليار روبل، وفي المركز الخامس شركة النفط "سورغوت نيفتغاز" (513.2 مليار روبل).

الدولار الأمريكي = حوالي 61 روبلا روسيا

المصدر: نوفوستي