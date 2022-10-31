"سوناطراك" الجزائرية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار

وقع مجمع سوناطراك الجزائري اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الفلاحي.

ووقع على الوثيقة كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي.

وتغطي مذكرة التفاهم الموقعة مجالات تعاون عديدة منها دراسة فرص الاستثمار المشترك في قطاعي الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني بالجزائر، تبادل الخبرات والتجارب الرائدة، وكذا إنشاء مشاريع متكاملة في المجال الزراعي.

وسيتكفل فرع مجمع سوناطراك "شركة الأنشطة الزراعية والغذائية "3A"" بتنفيذ هذا الاتفاق.

ويذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هي منظمة مالية عربية مستقلة تساهم في رأس مال 53 شركة زراعية كبيرة في 12 دولة عربية، كما تدعم الهيئة خطط التنمية الزراعية المستدامة في الدول العربية بهدف تقليل الفجوة الغذائية.

وقد تأسست الهيئة في العام 1976، وتساهم في رأسمالها 21 دولة عربية، وتتمتع بإدارة احترافية وتلتزم الحوكمة والشفافية في أعمالها وتعتمد أفضل الممارسات الإدارية.

المصدر: الخبر الجزائرية