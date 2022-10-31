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الميزانية السعودية تسجل فائضا في الربع الثالث من 2022

مال وأعمال

الميزانية السعودية تسجل فائضا في الربع الثالث من 2022
Sputnik
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بينت أرقام صادرة اليوم الاثنين أن الميزانية السعودية سجلت فائضا بـ14.1 مليار ريال (3.75 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي 2022.

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وكشفت وزارة المالية السعودية عن تقرير لأداء الميزانية العامة للدولة للتسعة الأشهر الأولى لعام 2022، حيث أظهرت البيانات تسجيل فائض في الميزانية قدره 149.5 مليار ريال، إذ بلغت الإيرادات 950.2 مليار ريال والنفقات 800.7 مليار ريال.

هذا وحققت الإيرادات العامة على صعيد الربع الثالث من هذا العام 301.87 مليار ريال، بينما بلغت النفقات 287.73 مليار ريال، والفائض 14.14 مليار ريال.

المصدر: "سبق"

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