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"الأمل يموت أخيرا".. بيسكوف يعلق على تجميد الغرب لاحتياطيات روسيا الدولية

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على قيام الغرب بتجميد جزء من احتياطيات روسيا الدولية، واصفا هذا الإجراء بأنه "عملية سرقة دولية".

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تأمل في استعادة احتياطياتها الدولية المجمدة من قبل الغرب، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "الأمل يموت أخيرا".

وأضاف المسؤول الروسي قائلا: "بالنظر إلى أننا نتحدث عن سرقة دولية، وانتهاك لكل شيء ولجميع القواعد والقوانين الدولية، فإننا بالطبع سنواصل الدفاع عن مصالحنا. الأمل هو آخر ما يموت".

وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا قام الغرب بتجميد احتياطيات دولية لموسكو تقدر قيمتها بنحو 300 مليار يورو

المصدر: برايم

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