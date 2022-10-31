التضخم في بولندا يسجل رقما قياسيا في 25 عاما

أفادت مكتب الإحصاء العام لجمهورية بولندا (GUS)، بأن التضخم في بولندا في شهر سبتمبر الماضي حطم رقما قياسيا هو الأول في 25 عاما.

ووفقا لبيانات المكتب فقد بلغ التضخم في بولندا الشهر الماضي مستوى 17.2% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى منذ العام 1997، حينها تم تسجيل 17.8%.

ويتوقع المكتب أن يكون التضخم الشهر الجاري (أكتوبر 2022) وفقا للبيانات الأولية عند مستوى 17.9% مقارنة بشهر أكتوبر 2021، ومقارنة بشهر سبتمبر 2022 تكون الأسعار قد صعدت بنسبة 1.8%.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" إلى أن التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، ارتفع وفقا للتقديرات الأولية، بشكل حاد في أكتوبر 2022، إلى مستوى قياسي بلغ 10.7% من 9.9% في شهر سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي