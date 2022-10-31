 
مباشر

"صعود حاد".. التضخم في منطقة اليورو يتسارع إلى مستوى قياسي جديد

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2zg

ارتفع التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، وفقا للتقديرات الأولية، بشكل حاد في أكتوبر 2022، إلى مستوى قياسي بلغ 10.7% من 9.9% في شهر سبتمبر الماضي.

إقرأ المزيد
التضخم في منطقة اليورو يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق
التضخم في منطقة اليورو يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

وجاء ذلك بحسب بيانات نشرتها اليوم الاثنين وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وكان المحللون توقعوا في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن يرتفع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر 2022 إلى مستوى 10.2% فقط.

وبذلك يكون مؤشر التضخم قد سجل مستويات قياسية تاريخية جديدة في منطقة اليورو بعد أن بلغ مستوى 10.7% في أكتوبر 2022.

وللمقارنة فإن معدل التضخم في منطقة اليورو كان قبل عام في نفس الشهر (أكتوبر 2021) عند مستوى 4.1% على أساس سنوي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا