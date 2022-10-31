ارتفاعات قياسية.. كم سجل سعر الذهب في مصر منذ ارتفاع الدولار؟

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قياسية منذ ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث وصلت الزيادة في سعر الغرام إلى 130 جنيها.

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وقال أمير رزق الخبير في مجال الذهب، إن سعر غرام الذهب ارتفع بمقدار 130 جنيها خلال حوالي 72 ساعة أي منذ زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث تجاوز الدولار الـ 24 جنيها.

وأضاف رزق، أن سعر غرام الذهب عيار 21 زاد منذ ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الخميس الماضي بقيمة 130 جنيها حيث كان سعر الغرام 1100 جنيه، ثم ارتفع إلى 1230 جنيها السعر الحالي بالأسواق والصاغة.

وأوضح أن سعر غرام الذهب عيار 24 زاد من 1266 جنيها إلى 1406 جنيها خلال حوالي 72 ساعة بارتفاع يصل إلى 140 جنيها في حين زاد سعر غرام الذهب عيار 18 بقيمة 110 جنيها، حيث كان 950 جنيها ثم ارتفع إلى 1060 جنيها.

وأوضح أن سعر الجنيه الذهب سجل زيادة تقدر بـ 1000 جنيه، حيث كان سعر الجنيه الذهب بقيمة 8900 جنيها، وأصبح الآن بالأسواق 9840 جنيها.

ونصح رزق بعدم شراء الذهب إلا للضرورة في ظل اضطراب الأسواق حاليا والانتظار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي في 19 نوفمبر والذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة وهو ما سيؤدي إلى هرولة المستثمرين نحو الدولار وسيهوى سعر الذهب بحوالي 100 دولار في الأونصة مشيرا إلى أن الأسعار الحالية بالأسواق المصرية مبالغ فيها وهناك بعض التجار يستغلون المستهلك.

المصدر: القاهرة 24