ترامب سعيد لأن "تويتر" أصبحت "في أيادٍ أمينة"

عبّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن سعادته لأنّ منصّة "تويتر" أصبحت الآن "في أيادٍ أمينة"، بعدما استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك.

وقال ترامب عبر شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، "أنا سعيد جدًا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا". إلا أنّ الملياردير الجمهوري لم يذكر ما إذا كان ينوي العودة لاستخدام المنصّة التي حظّرت حسابه بعد الهجوم على الكابيتول.

المصدر: AFP