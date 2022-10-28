المركزي الروسي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الوطني

حسن البنك المركزي الروسي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2022، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد تراجعا بنسبة 3% - 3.5% بعدما كان يتوقع سابقا أن يكون التراجع هذا العام في نطاق 4% - 6%.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك بناء على توقعات المركزي الروسي على المدى المتوسط، لكنه أبقى على التوقعات كما هي لأداء الاقتصاد الروسي في السنوات اللاحقة.

وفي العام 2023 يتوقع المركزي الروسي تراجع الاقتصاد الوطني بنسبة 1% - 4%، إلا أنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في النصف الثاني من 2023 بالنمو، لكن نتيجة العام ككل ستكون سلبية. وفي العامين 2024 و2025 يتوقع أن ينمو بنسبة 1.5% - 2.5% سنويا.

أما ما يتعلق بالتضخم فيتوقع المركزي الروسي أن يكون في نهاية 2022 في نطاق 12%-13%، وفي العام 2023 عند مستوى 5%-7%، وعند 4% في العام 2024.

المصدر: برايم