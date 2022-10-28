ما مصير السلع الغذائية في مصر بعد وصول الدولار 23 جنيها؟

قال رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، إنه لا تأثير على أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، وإن وجد سيكون محدودا.

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وأوضح المنوفي، في بيان صحفي اليوم، أن معظم السلع الغذائية كانت قد شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية نتيجة للتوقعات برفع سعر الدولار، وبالتالي لن تحدث زيادات جديدة تذكر تخص السلع الغذائية، خاصة السلع الاستراتيجية.

وتوقع المنوفي، أنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة الموانئ المصرية ستكون هناك وفرة في السوق، خاصة أن السلع الغذائية مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ إنتاج وانتهاء، وبالتالي من المحتمل انخفاض أسعار بعض السلع.

وشهد سعر الدولار ارتفاعا جديدا مقابل الجنيه المصري، في منتصف تعاملات يوم أمس الخميس 27 أكتوبر، حيث ارتفع 30 قرشًا، يضاف إلى ذلك الزيادات التي تمت خلال اليوم الجمعة بقيمة 2.60 جنيه تقريبًا شراء وبيع، في البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار اليوم في أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات، الأهلي ومصر، 22.65 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع.

وصباح اليوم، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2%، في اجتماع استثنائي، زاد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، بأكتر من 3 جنيهات.

وزاد الدولار في البنك المركزي المصري من مستوى 19.67 جنيه للشراء و19.74 جنيه للبيع، إلى مستوى 22.85 جنيه للشراء، و22.99 جنيه للبيع، محققًا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وبهذا المستوى تخطى سعر الدولار الحاجز المسجل في عام 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف، وتعويم الجنيه أمام العملات الأخرى، في عهد المحافظ السابق للبنك المركزي، طارق عامر.

المصدر: القاهرة 24