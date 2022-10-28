بـ1.5 مليار دولار.. بنك سعودي يدعم أشهر بنك عالمي لتجاوز أزمته المالية!

كشف بنك "كريدي سويس" السويسري عن خطة تحول جذرية، بدعم سعودي، حيث قال إنه سيجمع 4 مليارات دولار للتغلب على المصاعب التي واجهها، وسيضاعف جهوده في إدارة الشؤون المالية لأثرياء العالم.

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وأشار المصرف إلى أنه سيصبح بنكا أقوى وأكثر مرونة، منوها إلى أنه لديه بالفعل تعهدا يصل إلى 1.5 مليار دولار من البنك الأهلي السعودي، مما يمنحه حصة تقل قليلا عن 10٪.

وفشل الإعلان في طمأنة المستثمرين، خاصة مع تداول أنباء عن خسارة البنك قرابة 4 مليارات دولار في الربع الثالث. كما تراجعت أسهم البنك بنسبة 15٪ في التعاملات الصباحية في زيورخ، يوم الخميس.

وعزا البنك أداءه المالي إلى تقلبات السوق واسعة النطاق، والاضطرابات الاقتصادية العالمية التي دفعت العملاء إلى تجنب المخاطر إلى جانب تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الخاصة به.

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان، إنه مقتنع بأن البنك لديه الآن مخطط للنجاح. وسيتم إصلاح المصرف الاستثماري بشكل كبير، والتخلص من جزء كبير من الأصول الخطرة، كما سيتم فصل CS First Boston، وهي وحدة مستقلة ستضم أسواق رأس المال الخاصة بها والأعمال الاستشارية.

وكجزء من جهوده لتقليص حجم بنكه الاستثماري، سيقوم "كريدي سويس" بتحويل "جزء كبير" من مجموعة منتجات خاصة به إلى مستثمرين بقيادة "Apollo Global Management"، وهي شركة أسهم خاصة.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف "كريدي سويس" إلى خفض التكاليف بمليارات الدولارات. وقد كشف البنك مؤخرا عن تطلعه لبيع فندق سافوي الشهير في زيورخ، وباع حصته في شركة التكنولوجيا المالية "Allfunds".

المصدر: CNN