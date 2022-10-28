أجهزة لقبول بطاقة "مير" الروسية في الإمارات وتركيا

يدرس بنكان روسيان كبيران إمكانية تركيب أجهزة في الإمارات وتركيا لقبول البطاقات المصرفية الروسية "مير"، وجاء ذلك بحسب ما ذكره موقع "أر بي كا" الاقتصادي، نقلا عن مصادر في السوق.

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وتنص الخطة على أنه سيتم تثبيت الأجهزة في الفنادق والمتاجر الكبيرة، وبفضل هذه الخطوة لن يضطر السياح الروس إلى حمل النقود "الكاش" خلال سفرهم إلى الإمارات وتركيا.

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

المصدر: أر بي كا