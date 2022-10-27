النفط العراقية تعلن عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهرسبتمبر الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات لشهر سبتمبر،حيث بلغت الصادرات 98 مليونا و765 ألفا و153 برميلا، بإيرادات بلغت 8 مليارات و845 مليونا و411 ألف دولار.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 96 مليونا و445 ألفا و 421 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونين و169 ألفا و180 برميلا .

وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 89.560 دولارا.

وتم تحقيق إيرادات إضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها 138 مليون دولار.

وأشار المكتب الإعلامي في وزارة النفط إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

ويذكر أن الوزارة ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري.

المصدر:RT