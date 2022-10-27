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مصر تعلن ارتفاع القروض لـ9 مليارات دولار

مال وأعمال

مصر تعلن ارتفاع القروض لـ9 مليارات دولار
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أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حصول مصر على قروض بقيمة 9 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.

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مصر تعلن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
مصر تعلن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

وأشار مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفى مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولى وعدد من الوزراء، إلى أن صندوق النقد الدولي حدد 3 مليارات دولار، بالإضافة لمليار آخر من صندوق الاستدامة الذي تم إنشأه الصندوق، بالإضافة لإجمالى 5 مليارات دولار تقدمها الدول الشريكة الأخرى والمؤسسات، بإجمالى حصيلة 9 مليارات دولار لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء أن "نجاح مفاوضات صندوق النقد الدولى جزء من توصيات المؤتمر الاقتصادى بوجود سياسة مالية واضحة وسرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وإطلاق حزمة مالية، وتم التحرك نحو الوصول لأهدافنا وصمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات العالمية".

المصدر: صدى البلد

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