إستونيا توقف استيراد المنتجات النفطية من روسيا قبل الموعد المحدد

وافقت الحكومة الإستونية، الخميس، على مرسوم بشأن الإنهاء المبكر لاستيراد المنتجات النفطية من روسيا اعتبارا من 5 ديسمبر المقبل، وفقا لما قاله وزير الخارجية الإستوني، أورماس رينسالو.

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وفي إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو، فإنه يمكن استيراد الشحوم (الزيوت) الخام المشتقة من البترول حتى الـ5 من ديسمبر الجاري، فيما يمكن استيراد الزيوت البترولية الأخرى حتى 5 فبراير المقبل (2023)، إذا تم إبرام العقود بين الشركات قبل الـ4 من يونيو الماضي.

وقال رينسالو في مؤتمر صحفي حكومي في تالين اليوم: "تبنت الحكومة اليوم مرسوما يحظر استيراد زيوت البترول وبعض المنتجات البترولية من روسيا كعقوبات وطنية (إستونية) ، وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022. وعند النظر إلى تجارة المنتجات البترولية فسنرى أنه منذ بداية العام الجاري قمنا باستيراد أكثر من نصف مليون طن من المنتجات البترولية الروسية".

وفرض الغرب هذا العام عقوبات على روسيا بحجة الوضع في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على مساعي الغرب لوضع سقف على أسعار موارد الطاقة الروسية، إن روسيا لن تبيع أي شيء للخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها الخاصة.

المصدر: نوفوستي