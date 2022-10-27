الكرملين عن كلمة بوتين بمنتدى "فالداي": ستقرأ وتعاد قراءتها

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي سيلقيها في منتدى "فالداي" اليوم سيجري تحليلها وقراءتها وإعادة قراءتها لعدة أيام أخرى.

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وفي غضون ساعات اليوم سيلقي الرئيس الروسي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي"، حيث سيتطرق للقضايا السياسية والاقتصادية الملحة التي يواجهها العالم.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يلقي بوتين خطابا موسعا، تلي ذلك جلسة نقاش سيديرها الصحفي والخبير السياسي ومدير الأبحاث في "فالداي" فيودور لوكيانوف.

وينعقد منتدى "فالداي" في نسخته الـ19 في ضواحي العاصمة موسكو في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، وتنعقد الجلسة تحت عنوان "العالم بعد الهيمنة: العدالة والأمان للجميع".

وتأسس منتدى "فالداي" في العام 2004 وسمي باسم بحيرة فالداي، الواقعة في منتصف الطريق تقريبا بين موسكو وسان بطرسبورغ، حيث عقد أول اجتماع للمنتدى.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار بين مختلف النخب الفكرية وتقديم تحليل علمي موضوعي مستقل للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا والعالم.

ومن الجهات المؤسسة لمنتدى "فالداي" عدد من المؤسسات غير الحكومية والتعليمية الروسية، منها معهد موسكو للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية.

المصدر: نوفوستي