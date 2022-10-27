بمشاركة الأسد.. إطلاق معدات جديدة في معمل غاز ستساهم في زيادة إنتاج الكهرباء بسوريا (صور)

شارك الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، في إطلاق المرحلة الأولى من تشغيل الضواغط التوربينية في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى.

وتم ذلك في إطار زيارة قام بها الرئيس الأسد للمعمل اليوم، وأفادت رئاسة الجمهورية العربية السورية، في منشور بقناتها بتطبيق "تلغرام"، بأن الأسد شارك العمال والفنيين إطلاق المرحلة الأولى من تشغيل الضواغط التوربينية التي تم تركيبها حديثا في المعمل.

وأضافت أن الخطوة تهدف لزيادة الإنتاج بحوالي 500 ألف متر مكعب من الغاز يوميا، ما سينعكس في الفترة المقبلة زيادة في إنتاج محطات الكهرباء، وزيادة في الكميات المنتجة من الغاز المنزلي.

واستمع الرئيس الأسد خلال زيارته إلى المعمل، برفقة رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط والثروة المعدنية، إلى شرح من مدير الشركة السورية للغاز، ومدير المعمل عن وظيفة هذه الضواغط في زيادة الإنتاج وأثره على واقع الطاقة في سوريا.

وأشاد الرئيس السوري في حديثه مع العمال والفنيين بجهودهم في إنجاز هذا العمل الوطني، ودورهم بالحفاظ على هذه المنشأة الحيوية وحمايتها خلال سنوات الحرب.

وكان الرئيس الأسد قد افتتح معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى عام 2009، إلا أن المعمل تعرض خلال سنوات الحرب على سوريا إلى عدة هجمات إرهابية وتخريبية.

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

المصدر: RT