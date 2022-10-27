"روس نفط": "بريتيش بتروليوم" تظل مساهما "في الخفاء" في الشركة الروسية

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط"، إيغور سيتشين، بأن شركة "بريتيش بتروليوم" (BP) تظل مساهما "في الخفاء" بالشركة الروسية، إذ تحافظ على جميع الحقوق والأرباح المقابلة لحصتها.

وأشار سيتشين، خلال خطابه في منتدى اقتصادي في باكو، إلى أن التنفيذ الناجح للمشاريع المشتركة مع "بي بي" (BP) مستمر، حيث تم إطلاق مشروع غاز على الرغم من نقص التمويل من هذا الشريك.

وذكر الخبير في أسواق الطاقة على أن دخل "بي بي" (BP) من المشاركة في رأس المال والمشاريع المشتركة مع "روس نفط" بلغ 37 مليار دولار. وهذا تعويض ممتاز لرأس المال المستثمر.

وأضاف، أنه تم تحويل 700 مليون دولار من أرباح الأسهم للنصف الثاني من عام 2021 إلى حساب "بي بي" (BP).

وحذر سيتشين من نقص الطاقة في العالم، وقال إن نقص الطاقة يمكن أن يزداد بمقدار 7 مرات بحلول عام 2030، لذلك من الضروري زيادة الاستثمارات سنويا في موارد الطاقة التقليدية بمقدار 100 مليار دولار.

المصدر: إنترفاكس + تاس