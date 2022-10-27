رئيس مجلس إدارة بنك لئومي الإسرائيلي يتحدث عن فرص للاستثمار بالسعودية

صرّح رئيس مجلس إدارة بنك لئومي الإسرائيلي، سامر حاج يحيى، في منتدى للاستثمار في الرياض بأن مصرفه يرغب في الاستفادة من فرص الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

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يشار إلى أن سامر حاج يحيى يحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، فيما يُوصف بأنه، أحد المؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات السعودية الإسرائيلية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك لئومي الإسرائيلي خلال ندوة بالمؤتمر: "يمكننا أن نرى أن هناك الكثير من الاستثمار حاليا، ونريد الاستفادة من هذا النوع من الاستثمار، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمدفوعات أو التجزئة، أو في جانب العملة المشفرة".

وهذا الأمر ذاته تحدثت عنه القناة 12 الإسرائيلية، حيث ذكرت أن بنك لئومي أعلن عزمه دراسة خيارات الاستثمار في السعودية.

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