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للمرة الأولى.. إيطاليا تنتزع من ألمانيا الصدارة في حجم مشترياتها من روسيا

مال وأعمال

للمرة الأولى.. إيطاليا تنتزع من ألمانيا الصدارة في حجم مشترياتها من روسيا
Globallookpress
صورة من الأرشيف - العلم الإيطالي
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سبقت إيطاليا في يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى، ألمانيا في مشتريات البضائع من روسيا، وفقا لحسابات وكالة "نوفوستي" التي استندت إلى بيانات وكالة الإحصاء الإيطالية.

وأفادت الوكالة بأن الواردات الإيطالية من روسيا بلغت في شهر يوليو الماضي مستوى 3.04 مليار يورو، فيما وصلت واردات ألمانيا من روسيا إلى مستوى 2.9 مليار يورو.

وبذلك أصبحت إيطاليا للمرة الأولى المشتري الرئيسي للبضائع الروسية بين دول الاتحاد الأوروبي، فيما تراجعت ألمانيا إلى المركز الثاني.

وجاءت هولندا، التي استوردت بضائع من روسيا بقيمة 1.6 مليار يورو، في المركز الثالث، ومن ثم جاءت التشيك بمشتريات بلغت 1.4 مليار يورو في المركز الرابع، وبعدها بولندا في المركز الخامس بمشتريات بلغت 1.1 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي

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