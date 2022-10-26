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انخفاض احتياطي النفط الأمريكي لأدنى مستوى منذ 1984

مال وأعمال

انخفاض احتياطي النفط الأمريكي لأدنى مستوى منذ 1984
Legion-Media Vincent Jannink/ANP/Sipa USA
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انخفض الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط إلى أدنى حد عام منذ 1984، مسجلا 401.7 مليون برميل.

وتستند هذه الأرقام للبيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة في الولايات المتحدة.  

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 19 أكتوبر، أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الاحتياطي الاستراتيجي، وأن وزارة الطاقة مستعدة لإمداد السوق بـ15 مليون برميل نفط إضافية، للحد من ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة عالميا إثر العقوبات ضد روسيا.

المصدر: RT

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