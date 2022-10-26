الحكومة المصرية ترفع أجور العاملين في البلاد

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد ليصل إلى 3 آلاف جنيه شهريا.

وقال إن الحكومة ستعوض وتدعم العمالة في الشركات التي تعطلت بسبب الأزمات الحالية.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم إقرار 300 جنيه شهريا علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، ولأصحاب المعاشات.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم على عدة قرارات، حيث يأتي هذا الاجتماع عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم حول التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر والجمهورية الفرنسية، في مجال تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر بمصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مايو 2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها مبلغ 500 ألف يورو كمنحة لا ترد، من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".

المصدر: القاهرة 24