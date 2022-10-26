سوناك يرجىء طرح مشروع الموازنة العامة

أرجأ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك لأسبوعين، طرح مشروع الموازنة العامة بعد الاضطرابات المالية التي أثارتها الحكومة السابقة، وسط أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد.

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وكان من المتوقع أن يطرح إجراءات جديدة بشأن الموازنة في 31 أكتوبر، تهدف إلى طمأنة الأسواق حول استقرار المالية العامة على المدى الطويل.

وأعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت، بعد أول اجتماع للحكومة، أنه اتفق مع ريشي سوناك على أنه من "الحكمة" تأجيل موعد عرض خطة الموازنة إلى 17 نوفمبر.

وأوضح قائلا: "من المهم للغاية أن يستند هذا العرض إلى أدق التوقعات الاقتصادية وتوقعات المالية العامة الممكنة".

واليوم الأربعاء، واجه سوناك الذي أصبح ثالث رئيس وزراء بريطاني في أقل من 50 يوما للمرة الأولى، النواب، في مجلس العموم، خلال جلسة مساءلة، على خلفية وضع اجتماعي متفجر بسبب ارتفاع الأسعار.

المصدر: "فرانس برس"