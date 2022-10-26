بن سلمان: صادراتنا النفطية لأوروبا تضاعفت إلى 950 ألف برميل يوميا والمملكة هي الأكثر موثوقية للنفط

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن صادرات السعودية النفطية تضاعفت إلى أوروبا في شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 950 ألف برميل يوميا.

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وخلال مشاركته ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "نتواصل مع العديد من الحكومات الأوروبية بخصوص الأزمة الحالية، ومن واجبي التحذير من استخدام الاحتياطيات الإستراتيجية، ومن المهم التحوط ضد الأسوأ".

وأضاف بن سلمان: "الوضع في الوقت الحالي صعب وحرج، ولكن أؤمن بأن السعودية بتاريخها العريق قادرة، دون شك، على أن تقدم أهدافها وتحقق النتائج التي ترغب بها، وشعارنا أن السعودية هي البلد الأكثر أمنا وموثوقية للنفط، ولم نتخلّ أبدا عن مسؤولياتنا، وقدمنا التزاماتنا وحققنا توقعات الآخرين عنا، وبطبيعة الحال نحن نؤمن بمسؤوليتنا وواجبنا، لدينا واجب نريد أن نلتزم به لأننا نريد أن نحقق هدفا طموحا".

وعن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي، علق الأمير عبد العزيز بن سلمان قائلا: "لم يسبق لي أن رأيت أي ظرف أو أي أزمة طاقة قد تطورت وتنوعت بطريقة أو بأخرى مثل ما يمكن أن نسميه حاليا أسوأ أزمة طاقة شهدها العالم، باستثناء جائحة كورونا، وهذه الأزمة تتطلب منا أن نحقق التكامل ونتوصل إلى حلول، وهذا الحل لن يأتي من دولة واحدة، أو من مصدر واحد، بل يجب أن يأتي من حلول متنوعة ومشاركات مختلفة، والأهم من ذلك أنه يجب علينا التوقف عن إنكار الأزمة التي نعيشها، أو أن نحاول أن نغطي الأزمة بإطلاق سياسات تزيد التعقيد والزخم".

وتابع: "أوروبا تشهد حاليا مرحلة حرجة وكثيرا من الإشكالات في سلاسل الإمداد، ونعمل معهم يدا واحدة لنضمن أننا نستطيع أن نساعدهم في ما يحتاجونه".

المصدر: "عكاظ"