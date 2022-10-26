ما مصير الأصول الأجنبية المتروكة في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا؟

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الحكومة الروسية ستقوم بالتعامل مع مسألة الأصول الأجنبية المتروكة في الأراضي الجديدة التي انضمت إلى قوام روسيا.

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وردا على سؤال حول عمل لجنة حكومية معنية بمتابعة الأصول الأجنبية المتروكة في المناطق الجديدة، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "يجب التعامل مع هذه المسألة وسيتعين على الحكومة التعامل معها، إذ هناك أصول متروكة في (الأراضي الجديدة)، بالطبع، لا يمكن تركها يجب إطلاقها وتفعيلها ويجب تسجيلها في الميزانية (السجلات المالية) هذا أمر طبيعي كون هذه الأراضي هي روسية".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن مالكي الأصول الأجنبية في المناطق الجديدة يحق لهم المطالبة بهذه الأصول وفقا للقوانين الروسي وانطلاقا من أن هذه المناطق هي أراض روسية.

وذكر أن بعض المالكين تخلوا عن ممتلكاتهم في شبه جزيرة القرم بعد انضمامها إلى روسيا (في العام 2014).

وفي نهاية سبتمبر الماضي انضمت 4 مناطق جديدة إلى قوام روسيا وهي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه، وتم ذلك بعد استفتاء جرى في هذه المناطق، حيث أيد سكانها مسألة الانضمام.

المصدر: نوفوستي